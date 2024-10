Nestlé in Italia: primo report di impatto sociale positivo

(Teleborsa) -ha presentato il suointitolato "", che documenta l'impegno positivo generato dall'azienda nel 2023. In collaborazione con, il report mostra l'impatto su diverse aree di impegno sociale, inclusi il benessere dei dipendenti, il supporto alle comunità locali, l'educazione alimentare e la sicurezza sul lavoro. Solo nel 2023,Tra le iniziative più rilevanti, il Gruppo si distingue per l'adozione di politiche di welfare aziendale che supportano la: il 91% dei padri o secondi caregiver dipendenti ha usufruito del congedo "", un permesso di tre mesi retribuito al 100%, introdotto nel 2022. Questo dato è significativamente più altodi utilizzo del congedo di 10 giorni previsto per legge.Nel 2023,in progetti di educazione nutrizionale, sensibilizzazione sull'uso dell'acqua e rispetto degli animali domestici. Inoltre,(+10% rispetto al 2022), equivalenti a 41.610 carrelli della spesa, e ha sostenuto associazioni benefiche con contributi per un totale di 2,2 milioni di euro (+65% rispetto al 2022)., ha affermato: "Siamo orgogliosi di condividere il nostro primo Report di Impatto Sociale, chein cui operiamo, elementi fondamentali del nostro modello di business. I risultati ottenuti ci motivano a lavorare con maggiore entusiasmo per creare un futuro migliore per tutti"., ha commentato: "Il Report di Impatto Sociale 2023 di Nestlé in Italia evidenzia l'impegno positivo in ambiti come il benessere delle persone, il. Questi elementi sono parte integrante della ‘ricetta’ d’impatto sociale proposta dall’azienda."Per promuovere, Nestlé ha introdotto diverse misure a sostegno dei genitori. Nel 2023, l’azienda ha contribuito ale ha fornito prodotti per la prima infanzia per un valore diQuesti interventi sono significativi, considerando l'alto costo di gestione di un figlio in Italia, stimato in circa 640 euro al mese.Ilè un pilastro dell'impegno sociale di Nestlé. Nel 2023, 90 dipendenti hanno partecipato ad attività di volontariato con permessi aziendali retribuiti, e l’obiettivo è raggiungere 450 volontari entro il 2026.