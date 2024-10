Fidia reperisce risorse con nuove tranche del POC. Dimissioni dell'AD Livelli

Fidia

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha, che tiene conto anche di aggiornamenti da GGHL (controllata da Negma Group Investment) sul prestito obbligazionario convertibile per massimi 10 milioni di euro. Alla data odierna, il POC è stato sottoscritto per complessivi 6 milioni e le obbligazioni sottoscritte sono state interamente convertite in azioni Fidia.In parziale deroga alle tempistiche previste dal regolamento del POC e al fine di supportare la copertura del fabbisogno finanziario del gruppo, GGHL si è impegnata a sottoscrivere, su richiesta di Fidia,, rispettivamente in data 9 ottobre 2024, 4 novembre 2024, 29 novembre 2024 e 23 dicembre 2024. Inoltre, GGHL ha confermato che Fidia potrà presentare una nuova richiesta per la sottoscrizione di una ulteriore tranche a decorrere dal 6 febbraio 2025.L'organo amministrativo ha preso atto che il Cash Plan aggiornato stima che il gruppo sia in grado, con le nuove risorse individuate, di(fino al 30 settembre 2025).L'azionistaha fatto pervenire alla società una lettera contenente una manifestazione difinanziario e un impegno irrevocabile a sottoscrivere, laddove deliberato, un aumento di capitale in opzione per un ammontare massimo di 1 milione di euro. A seguito delle nuove disponibilità rivenienti dal POC, il CdA ha rinviato ogni decisione in merito.Nel corso dell'odierna riunione del CdA, sono pervenute le, motivate da motivazioni di carattere personale e in coerenza con il programma originario di rilancio del gruppo Fidia la cui prima fase può considerarsi terminata. Livelli cesserà ogni altro incarico consiliare. In sua sostituzione, il CdA ha deliberato di cooptare Augusto Mignani, attuale Direttore Generale. Il board ha deliberato di conferire a Mignani le stesse deleghe precedentemente attribuite a Livelli per la gestione operativa.