Health Italia, Banca Profilo conferma Buy: focus su core guida marginalità

Banca Profilo

Health Italia

(Teleborsa) -ha confermato) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, dopo un primo semestre del 2024 in linea con le attese.Gli analisti mantengono la stima di fatturato di 38,9 milioni di euro per il 2024, anche se potrebbe essere prudente poiché, secondo il management, sono stati. Registrano una riduzione prudente dell'EBITDA, pochi aggiustamenti nelle fasi finali del processo di spin-off e sul turnover NWC nel suo andamento nel 1H.Banca Profilo conferma un CAGR delledel 10% nel 2023-2026 a 47 milioni di euro; l'passerà da 7,9 milioni di euro a 11,5 milioni di euro con un margine in miglioramento dal 22% al 24%, guidato da: i) concentrazione degli sforzi sui core business; ii) crescita dei ricavi iii) leva operativa guidata principalmente dall'ottimizzazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il bilancio, prevede 16 milioni di euro dialla fine del 2026, principalmente per l'uscita delle Attività per le vendite.Viene fatto notare che la media dell', solo parzialmente spiegato con margini inferiori (22% rispetto alla media del 25%) e una crescita prospettica inferiore (9% rispetto al 10%).