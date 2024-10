Rapporto Generali-UNDP: assicurazione parametrica accelera ripresa da catastrofi

Generali

(Teleborsa) - Le, o index-based, possono aiutare Governi, imprese e comunità acome siccità, caldo estremo, cicloni tropicali, mareggiate, terremoti e altri eventi shock. Lo affermanoe il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in un rapporto congiunto sul tema.Il rapporto "Parametric Insurance to build financial resilience" analizza come questa soluzione assicurativa alternativa possa- ovvero la differenza tra perdite assicurate e non assicurate - stimato a livello globale in. Con le soluzioni parametriche, indennizzi predefiniti sono legati ad eventi scatenanti e parametri verificati in modo indipendente, come precipitazioni eccessive o insufficienti, invece che su perdite effettivamente valutate."Questo documento dimostra il nostro impegno per colmare il protection gap offrendo soluzioni assicurative innovative che possano rafforzare la resilienza delle comunità sottoassicurate in molte aree del mondo - ha commentato- L'assicurazione parametrica è una soluzione innovativa, in grado di fornire una copertura del rischio efficiente e conveniente a comunità precedentemente non coperte dalle assicurazioni tradizionali. Di conseguenza, questo aiuta le comunità e le imprese a far fronte ai rischi naturali e all'interruzione dell'attività produttive. In Generali GC&C, siamo orgogliosi di essere il centro di eccellenza del Gruppo per l'assicurazione parametrica e continueremo a impegnarci per essere partner di vita per i nostri clienti".La partnership UNDP-Generali si pone l'obbiettivo di rafforzare la protezione finanziaria promuovendo una. Nell'ambito di questo impegno, il documento si pone come una guida per governi, organizzazioni e assicuratori per approfondire i benefici dell'assicurazione parametrica a supporto della resilienza finanziaria in un contesto di rischi emergenti. L'analisi include strumenti progettati per rendere l'assicurazione parametrica più accessibile a coloro che sono interessati a capire come possa far parte di una strategia di gestione del rischio più ampia. Tra questi, una checklist per le organizzazioni per la valutazione di un'assicurazione parametrica, dall'identificazione dei settori economici chiave alla migliore comprensione del processo di richiesta di risarcimento. Inoltre, per le organizzazioni che intendono aggiungere prodotti parametrici ai portafogli esistenti come parte di programmi di sostenibilità, esempi basati su casi di studio forniscono un quadro per misurare l'impatto di tali polizze assicurative."Il ruolo dei Governi è di fondamentale importanza in questo contesto - ha detto- Dal rapporto congiunto UNDP-Generali emerge come il settore assicurativo non possa adottare soluzioni parametriche per la resilienza finanziaria senza un ecosistema appropriato. Tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo devono aumentare significativamente gli sforzi per definire regolamenti e politiche di sostegno che consentano alle assicurazioni parametriche di contribuire in modo distintivo a colmare il divario di protezione finanziaria".