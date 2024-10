Sicily by Car, downgrade di Banca Akros con taglio target price

Sicily by Car

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato(aper azione dai precedenti 10 euro, -45%) e lada Buy) sul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine. L'upside potenziale implicherebbe una raccomandazione Buy, ma gli analisti vogliono vedere più prove della normalizzazione del mercato prima di essere più ottimisti sul titolo.Gli analisti evidenziano che Sicily by Car ha pubblicato; la società hae ora prevede che il valore della produzione sarà in linea con il 2023 (precedente: +5% anno su anno), incluso il contributo positivo della Nova Gratia recentemente acquisita in Croazia, mentre il margine EBITDA e il margine EBIT dovrebbero essere inferiori anno su anno (precedente: margine EBITDA di circa il 35%).Banca Akros hain seguito ai deludenti risultati; prevede che l'utile netto raggiungerà 3 milioni di euro nel 2024 (la vecchia stima era di 21 milioni di euro) e 8 milioni di euro nel 2025 (-66% rispetto alla stima precedente). Gli aggiustamenti FCF sono meno gravi perché ipotizza un capex netto inferiore grazie alle maggiori vendite di veicoli usati in seguito alla decisione di Sicily by Car di ridurre la componente proprietaria/"rischio" della sua flotta a circa il 50% da oltre il 70% nel 2023. A questo proposito, la performance FCF potrebbe essere soddisfacente, soprattutto nei prossimi due anni.