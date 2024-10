Euronext lancia nuove Single Stock Option tedesche, irlandesi e portoghesi

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato ilda Germania, Irlanda e Portogallo.Euronext sta introducendo 21 nuove Single Stock Option tedesche,, sei Single Stock Option irlandesi e quattro portoghesi. Le nuove Single Stock Option sono le prime che Euronext ha quotato su azioni irlandesi.Il trading delle nuove opzioni è alimentato dalla piattaforma di tradingdi Euronext, che offre accesso a un ampio e diversificato pool di liquidità. La compensazione avviene tramite. L'espansione di Single Stock Options di Euronext è progettata per offrire un valore maggiore agli investitori, consentendo loro di negoziare una gamma più ampia di opzioni europee su un'unica piattaforma, si legge in una nota."Questa crescita della nostra offerta di derivati ??è statadel Gruppo Euronext - ha detto, Global Head of Derivatives and Post-Trade di Euronext - Non solo ci consente di ampliare la nostra offerta di derivati ??azionari, ma apre anche la strada a futuri lanci di prodotti come parte del nostro nuovo piano strategico, che sarà annunciato a novembre, sfruttando tutta la forza del nostro modello paneuropeo integrato".