Medioriente, S&P ritiene possibile prolungamento conflitto e impatto più ampio su rating

(Teleborsa) -dura ormai da più di un anno e, tanto che si profila un allungamento della crisi ed undei Paesi coinvolti. Non solo, l'agenziache potrebbe esserci un aggravamento del conflitto, tale da averemediorientale. E' quanto emerge da un rapporto dedicato ai rating dei Paesi coinvolti nella guerra in Medioriente.Ilè attualmente, riflettendo aspettative fiscali e di crescita più deboli fino al 2025, nonché rischi per la sicurezza significativamente aumentati. Quanto al, sebbene rimanga, si ritiene che anche le sue prospettive economiche e di ripresa si siano indebolite., l’attenzione militare di Israele sembra essersi spostata più a nord di Gaza. Si è infatti assistito anel Libano meridionale ed a Beirut, con il successivocontro Israele. "Ciò significa un ulteriorein corso dall’ottobre 2023, oltre le nostre precedenti aspettative", afferma l'agenzia di rating, che vede "il rischio di ramificazioni regionali più ampie per il debito sovranoe l’affidabilità creditizia in peggioramento".S&P continua a riteneretra Israele/Stati Uniti ed Iran. L’ultimo ciclo di escalation ha indotto però l’agenzia a ritenereche il conflitto, aumentando il, con potenziali impatti sui rating sovrani della regione. L'agenzia, in particolare, valuta come moderato l’attuale livello di pressione nell’area, ma ritiene che potrebbero emergere fattori di stress elevato.Nel rapporto S&P riassume brevemente una serie di ipoteticii che potrebbero causare un peggioramento dei parametri creditizi dell'area. In particolare, vengono presi in considerazionein relazione al grado di stress preso in considerazione: 1)che si avrebbe con un conflitto diretto e indiretti fra Israele di breve durata (meno di 3 mesi) ed implicherebbe un impatto limitato sui rating dell'area; 2)che prevede un allargamento del conflitto Iran-Israele, anche a livello temporale, ed avrebbe impatti su crescita economica, presso dell'energia e scambi, ma sarebbe ancora gestibile sul piano fiscale e creditizio; 3)che si concretizzerebbe con il persistere di attacchi intensi e prolungati fra Israele ed Iran, tali da avere impatti macroeconomici su tutta l'area mediorientale, mettendone a rischio la stabilità; 4)che si verificherebbe con il pieno coinvolgimento delle forze alleate (Stati Uniti e Paesi del Golfo) ed implicherebbe una impennata dei prezzi dell'energia, rischi perl'export, impatti duraturi sull''economia regionale e maggiore stress dal lato fiscale e creditizio.Fra i fattori di rischio che potrebbero comportare un, S&P cita eventuali blocchi del traffico commerciale via mare e l'impennata dei prezzi dell'energia causata da un attacco alle infrastrutture petrolifere, oltre all'aumento die costi sociali e per la sicurezza ed all'impatto sul turismo.