Nucleare: Pichetto: "Nel 2025 il decreto. Adozione valutata con approccio tecnico-scientifico"

(Teleborsa) - Per raggiungere glin modo "sostenibile, sicuro e competitivo", l'Italia deve, sia quelle esistenti che quelle future",di nuova generazione. E' quanto ribadito dal Ministro dell'Energia e dell'Ambiente,in audizione dinanzi alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive."Questa posizione di neutralità tecnologica - ha spiegato - significa valutare, anche ai fini della produzione di idrogeno, la generazione di energia: da fonti rinnovabili, sia programmabili che non programmabili (quindi includendo gli accumuli); da gas con cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica; e, in modo scientifico e non ideologico, anche da fonte nucleare".Ribadendo che si è scelto un" alla questione, Pichetto ha ricordato che è stata istituita presso il MASE la, in collaborazione cone con il contributo dei(aziende, industrie, università, enti regolatori, istituti di ricerca e associazioni di categoria). Idel lavoro della Piattaforma,, rappresenteranno una base oggettiva di valutazione e conterranno anche le le la relativae per l’abilitazione della fonte nucleare in Italia."Voglio evidenziare e ribadire con chiarezza che non stiamo valutando il ricorso in Italia alle centrali nucleari di grandi dimensioni della prima o seconda generazione", ha precisato il Ministro, aggiungendo che è opportuno invece "valutare le nuove tecnologie nucleari (FISSIONE) e quelle dell’energia da FUSIONE, tenendo anche conto che l’Italia è sempre stata all'avanguardia scientifica e tecnologica nell’innovazione nucleare".Il Ministro ha fatto cenno anche alle "dai piccoli impianti modulari) di III e IV generazione, affermando che "presentano lalla grande maggioranza degli impianti attuali".Ai fini della "possibile adozione" del nucleare, Pichetto ha fatto cenno ad: ricerca e formazione, destinazione delle scorie, ricognizione tecnologie, scenari di sviluppo, analisi costi-benefici, decommisisoning e riutilizzo scorte (economia circolare).L'aggiornamento al- ha detto il titolare del MASE - guarda oltre il 2030, in une, per questo motivo, prende in considerazione le energie rinnovabili, per loro natura non programmabili, con "una certa quota di generazione elettrica programmabile" individuata nel nucleare. "italiano va quindi considerata non in antagonismo - ha chiarito- ma a supporto del pieno dispiegamento delle rinnovabili,del sistema, delle infrastrutture elettriche e soprattutto degli impianti di accumulo dell’energia".Pichetto ha ricordato che il nucleare potrebbe essere usato "per la" e per favorire la decarbonizzazione di alcuni comparti industriali".Lo scenario elaborato nel PNIEC - spiega il Ministro - "individua lacomplessivo dell’intero sistema per raggiungerli". Il modello ha anche dato come risultato una "preferenza perdel totale dell’energia richiesta al 2050 (ad undi euro inferiore al costo dello scenario senza nucleare)".Il titolare del MASE ha anche voluto ribadire che il nucleare è "sicuro, sostenibile e competitivo", indicando che laderiva dall'affrancamento da tecnologie importate dall'estero (Cina) e da una, che avrebbe anche "non trascurabili ricadute economiche a livello nazionale, in termini di incremento dell’occupazione e, in definitiva, del PIL".Quanto alladel nucleare, Pichetto ha ricordato chee fa un, richiedendo0 superfici da 50 a 250 volte minori rispetto alle fonti rinnovabili. Infine, il nucleare è anche, perché "secondo gli scenari inseriti nel PNIEC" si rivela una fonte "rispetto ad altre di energia programmabile.""Per abilitare la produzione di energia tramite il nuovo nucleare sostenibile è necessario un quadro legislativo e normativo chiaramente definito", ha detto Pichetto, annunciando l'istituzione di uncon l’obiettivo di riordinare la legislazione di settore, definire le proposte legislative e un quadro delle azioni da intraprendere"."Il primo passo del gruppo di esperti - ha detto il ministro - è quello diche possa abilitare la produzione da fonte nucleare tramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili come gli SMR, AMR e microreattori. Tale disegno di legge-delega sarà quindi sottoposto"Nell’ambito del libero mercato dell’energia elettrica, come succede per tutte le altre fonti di energia, l’iniziativa per la realizzazione ed esercizio di un piccolo reattore o di un microreattore sarà lasciata a dei proponenti che potranno essere privati, pubblici o misti, che intendano dotarsi di questa fonte di energia stabile per i propri scopi e all’interno del percorso di decarbonizzazione", ha concluso Pichetto, facendo riferimento allo Stato, ma anche aidistretti industriali e grandi impianti energivori quali quelli per la produzione di acciaio, ferro, cemento e ceramica.Parlando del, Pichetto ha ricordato chhe "laè il documento che individua lead ospitare il Deposito Nazionale, e rappresenta il risultato di un lungo e attento lavoro di analisi condotto dalla Sogin", avvenuto "con ilAl termine di questo lavoro. In base alle stime attuali, ipotizzando che tutte le fasi procedurali vadano a buon fine, si potrà ottenereper il Deposito Nazionale, con laprevista entro il"Questi tempi possono certamente sembrare lunghi, ma voglio sottolineare che la complessità del progetto e le esigenze di sicurezza richiedono un approccio estremamente cauto e rigoroso", ha sottolineato il Ministro.Pichetto ha ricordato che "di rifiuti radioattivi, dalla bassissima attività (compresi i rifiuti medicali) fino all’alta attività, incluso il combustibile nucleare esaurito" (sono 100 deposito di 22 siti, distribuiti su tutto il territorio , perché in Italia si producono dai 300 ai 500 metri cubi di rifiuti medicali di bassa e media attività l'anno). Spesso si tratta di strutture, presenti al Sud, al Centro e al Nord, isole comprese, con le quali il territorio convive da molti anni e che in alcuni casi necessitano semplicemente di un ammodernamento in termini strutturali e tecnologici che "si sta valutando".