ENEL Foundation, nuovo Comitato Scientifico sempre più multidisciplinare

(Teleborsa) - Si è riunito oggi il nuovo, composto dadel mondo scientifico, accademico e culturale, a livello nazionale e internazionale.Con un’ampia, oltre a un maggiore equilibrio di genere e diverse fasce di età rispetto al passato, il nuovo Comitato Scientifico è stato strutturato pere promuovere un approccio innovativo e multidisciplinare alle sfide globali della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.Il Comitato, presieduto da, Direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive, e Chief Energy Modeller dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), è composto da:, Rettore dell'Università Bocconi di Milano;, Rettore dell’Università LUISS;, Rettore del Politecnico di Torino;, Pontificia Universidad Católica de Chile;, Strathmore University, Kenya;, Vice Direttore del Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) presso il MIT;, Università di Sao Paulo;, Universidad Pontificia Comillas;, Head of Global Services Positioning and Transformation Office, Enel;, Head of Innovation, Enel;, Rettrice del Politecnico di Milano;, Deputy Director-General International Renewable Energy Agency (IRENA);, Harvard Kennedy School;, Direttrice di Student Energy."La conoscenza è il catalizzatore del cambiamento. Per questo motivo, siamo orgogliosi di poter contare su un Comitato Scientifico indipendente e internazionale, con esperti di alto profilo, e una visione globale che guarda alle future generazioni come motore per uno sviluppo sostenibile,” ha commentato, Direttore di Enel Foundation.Enel Foundation si impegna a promuovere l’istruzione, la ricerca e la diffusione della conoscenza su energia, sviluppo sostenibile e innovazione, a livello nazionale e internazionale.