Piano transizione 5.0: grande opportunità per le imprese ma poco conosciuto

(Teleborsa) - Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’11 Settembre 2024 è stata dispostaper la presentazione delle comunicazioni di completamento deiAd oggi, tuttavia, come sottolineato da Marco Calabrò, capo delle segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le. E' sempre più avvertita quindi lasull’opportunità offerte da questo Piano."Il Piano Transizione 5.0 - spiega l'Avvocato cassazionista Claudio Vinci - si inserisce nell’ambito della più ampiail processo didelle imprese e mette a disposizione delle stesse,, un sostegno di ben. In particolare si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica".Il Piano Transizione 5.0, istituito dall'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 - ricorda Vinci - ha introdotto unper le imprese che effettuano, a decorrere, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento".Il credito d’imposta- liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale -per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sullaapplicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi dia favore dei lavoratori., strumentali all'esercizio d'impresa (di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,, tramite gli stessi, si consegua complessivamente unadella struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione,o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.ove specificamente previsti dal progetto di innovazione,degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamentepresentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate eLa procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione preventiva attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una ex post comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante."Si tratta, in conclusione, senza dubbio di unain funzione agevolativa e di sviluppo, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici", ricorda l'avvocato Vinci, ricordando che la scarsità dlele domande presentate potrebbe essere dovuta al fatto che "lao che "per ottenere l’agevolazione e realizzare gli investimenti agevolabili appareed il termine per terminare gli investimenti è fissato al 31 dicembre 2025, un orizzonte temporale, dettato dalla normativa comunitaria forse troppo breve"."Sarebbe a tal fine sicuramenteda parte di Bruxelles, come richiesto dalle stesse imprese e auspicato dallo stesso dott. Calabrò del Ministero, stante la complessità dei progetti", conclude.