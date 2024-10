BPER, Papa: ricavi sopra 5,6 miliardi nel 2028 e ulteriore calo del cost income

BPER

(Teleborsa) - ". I trend positivi per top e bottom line si consolideranno, con ricavi superiori a 5,6 miliardi di euro (anche grazie al maggiore peso delle commissioni) e un miglioramento nel cost income ratio a un livello inferiore al 50%, con un CET1 ratio che si mantiene superiore al 14,5%". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di, presentando alla comunità finanziaria il nuovo Piano Industriale 2024-2027 "B:Dynamic|Full Value 2027"."I numeri al 2028 sono proiezioni e", ha comunque sottolineato il banchiere."La banca è in una posizione di forza e c'è un sostanziale valore da catturare - ha detto Papa nelle sue conclusioni - Il piano genererà una profittabilità best-in-class. Faremo significativi investimenti per modernizzare la banca, con i vantaggi oltre il 2027. Siamodel piano".