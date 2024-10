Convergenze annuncia incorporazione controllata Positivo

Convergenze

(Teleborsa) -, Società Benefit operante quale fornitore di tecnologia ai settori Telecomunicazioni ed Energia, quotato sul mercato EGM, rende noto che, decorsi i termini di legge previsti,in Convergenze dellasocietà interamente controllata. mediante stipula del relativo atto di fusione.La decisione di Fusione è statadei soci di Positivo per atto pubblico, depositato nel Registro delle Imprese di Salerno e pubblicato secondo le modalità di legge in data 3 giugno 2024.Tale operazione si inquadra in unper Convergenze, volto ae a meglio valorizzarne le sinergie operative, amministrative e societarie. La fusione permetterà, infatti, di concentrare in capo alla società le attività di Positivo, consentendo non solo unadei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un’societarie, contabili, fiscali e amministrative.