Cofle, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Cofle

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 11,9 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, dopo un indicazioni per l'esercizio 2024 inferiori alle stime e il piano di risparmio sui costi e reshoring.Il broker hadi fatturato FY24 del 9% (-6,6% anno su anno) a causa della flessione del mercato delle macchine agricole, che è peggiorata. Per i prossimi anni, a parte OE, ha mantenuto invariate le ipotesi di crescita, concludendo con un taglio delle stime di fatturato del 12% nel FY25-26.Prevede un EBITDA rettificato FY24 a 7,6 milioni di euro o un margine del 12,7%, un po' al di sopra della guidance del punto medio (rispetto ai precedenti 11,5 milioni o 17,6%). Da FY25 in poi ha anche tagliato le ipotesi di, tenendo in considerazione il piano di riduzione dei costi e la leva operativa mentre Cofle recupera la sua top line.Ciò porta a Adj. Margine EBITDA del 15,1% nel 2025 (dal 17,7%), del 15,9% nel 2026 (dal 17,8%) e del 16,3% nel 2027. I nuovi margini sono ben lontani dai picchi superiori al 20% nel 2020-22 e anche notevolmente inferiori a circa il 18% nel 2019 e nel 2023. Dati i risultati del 1H24, ora Banca Profilo prevede una perdita netta di 3,4 milioni di euro nel 2024 e unViene fatto notare che Cofle vienesu una valutazione EV/EBITDA25 (3,8x) rispetto ai comparable (6,1x), giustificato da una marginalità e da una crescita a breve termine inferiori.