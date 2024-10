Eurizon: prospettive azionario ancora favorevoli, bond restano interessanti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le. Lo afferma(divisione asset management del Gruppo) in un punto sui mercati finanziari.Le azioni sono sostenute dalla prosecuzione del ciclo economico globale, con inflazione in stabilizzazione e tagli dei tassi da parte delle banche centrali. Lerisultano in linea con le medie storiche, quindiLeappaiono ancorain un contesto di utili in crescita per quest'anno e il prossimo nello scenario centrale che vede la prosecuzione del ciclo economico espansivo.scontano in larga parte i futuri tagli dei tassi da parte delle banche centrali, ma rimangono interessanti grazie al flusso cedolare e al ruolo difensivo.Il comparto dellein euro beneficia di una qualità del credito ancora buona, nonostante le difficoltà dell'industria europea, ed è supportato dal calo dei tassi ufficiale e dello spread.Il comparto delle obbligazioni deibeneficia dell'atteso deprezzamento del dollaro e delle politiche monetarie più espansive sia nell'area dollaro che in quella euro.Il cambio del dollaro rimane sottoposto a. Da un lato, la forza dell'economia USA è elemento di sostegno alla valuta americana; dall'altro, la prosecuzione del ciclo economico globale e la conseguente riduzione dell'incertezza tendono solitamente a favorire le valute diverse dal dollaro e potrebbero alimentare un recupero dell'euro, complice anche il taglio dei tassi Fed.