Manovra, Giorgetti prepara la spending review: tagli fino a 4,6 miliardi tra ministeri ed enti locali

(Teleborsa) - Il Ministro dell'economia e delle finanze,, ha dichiarato che "le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere. Sarà una manovra equilibrata". Sacrifici saranno invece richiesti a Ministeri e enti pubblici. Intervenendo ad una iniziativa di FdI "Far crescere insieme l'Italia" il Ministro ha annunciato unaconsistente, parlando di "tagli significativi a ministeri e enti pubblici" aggiungendo ironicamente "se nessuno si offende".Il(Dpb) deve essere trasmesso a Bruxelles entro la mezzanotte del 15 ottobre, termine comunque non perentorio. Il Consiglio dei Ministri per l'esame del Documento, ha riferito Giorgetti, si riunirà lo stesso giorno, non prima delle 20.Vanno trovate le risorse per finanziare misure espansive della manovra per circa. I tagli per il 2025 si aggirerebbero per complessivi 4 miliardi (3 agli stanziamenti di bilancio e 1 miliardi sui residui passivi). I tagli dovrebbero essere ancora più incisivi negli anni successivi. Per gli enti territoriali si profilerebbero riduzioni delle risorse per circa 600 milioni nel 2025 e una cifra più elevata, intorno a 1,5 miliardi nel 2026. Per le Regioni i "sacrifici" saranno compensati da aumenti dei fondi per laLa voce definita "altre misure" dovrebbe assicurare circa 7 miliardi ma le risorse sono ancora da dettagliare. Questo capitolo potrebbe contenere le risorse provenienti dall'avvio del riordino dellee dal "contributo ", come lo ha definito Giorgetti, delle imprese che hanno realizzato grandi profitti dalla favorevole situazione di mercato (banche, assicurazioni, difesa, energia), oltre che quelle relative ad un inasprimento dellasui colossi del web.Anche l'annunciato allineamento dellecon l'aumento per quella dele la diminuzione per quella dellapotrebbe portare maggiore gettito, anche se il Ministro oggi ha tenuto a precisare che sarà un'operazione "graduale, neanche percepibile".