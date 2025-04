European Outlet Industry Review 2025: Italia mercato molto importante (vendite +5,6%)

(Teleborsa) -per ilnelle vendite rispetto all’anno precedente e per un ammontare di 23 miliardi di euro (con una previsione di raggiungere quota 30 miliardi di euro entro il 2028). E' quanto emerge, lo studio che ogni anno fotografa lo stato di salute del settore a cura dell’analista Ken Gunn. In particolare,Una crescita, ottenuta anche grazie alla presenza negli outlet italiani di 2.879 store (primato europeo), trainata da strutture capaci di rinnovarsi come ha fatto, in questi anni,che è stato inserito tUn risultato, quello raggiunto da Brugnato 5Terre Outlet Village, che si aggiunge a quanto viene segnalato dal report in merito asocietà italiana leader nel comparto Outlet che si occupa dal 2024 della gestione e dello sviluppo del Centro ligure. L’European Outlet Industry Review inserisce infatti il gruppo bresciano tra i principali attori europei nell’innovazione che sta trainando la crescita del settore outlet grazie al suo ruolo chiave nella trasformazione degli outlet in spazi esperienziali, attrattivi e competitivi e a strategie mirate che stanno contribuendo a ridefinire lo standard dell’esperienza outlet in Europa."Essere riconosciuti tra i primi cinque outlet Europa per crescita, come riportato nel European Outlet Industry Review, è un risultato che, non posso negare,– affermaAmministratore Delegato di San Mauro SPA– Questo traguardo è il frutto di un lavoro continuo di squadra e di una visione strategica che ha sempre messo al centro il cliente e l’esperienza di shopping, ma anche il territorio che ci ospita. Brugnato 5Terre Outlet Village ha proposto un modello di business condiviso, economicamente e socialmente sostenibile, che coniuga crescita e valore per la comunità. Oggi, grazie anche a questo riconoscimento, possiamo dire con certezza che questo approccio è vincente. Continueremo a crescere e a innovare, portando avanti il nostro impegno verso un modello di sviluppo sostenibile che guarda al futuro".“Si tratta di une, creazione di valore e attenzione alle comunità locali con l’obiettivo di accrescere l’attrattività e le performance dell’asset – dichiaraAmministratore Delegato di Promos – In meno di un anno, la partnership tra due family company italiane ha già prodotto un risultato a livello europeo,