PIL: Bankitalia conferma 2024, in rialzo stima prossimo biennio

(Teleborsa) -su quest'anno, mentre ha ritoccato al rialzo, in entrambi i casi di 0,1 punti percentuali, la stima sul 2025 all'1% e quella sul 2026 all'1,2%. Le nuove cifre sono contenute in un riquadro nell'ultimo bollettino economico. Le revisioni, rispetto alle stime precedenti, che risalivano a giugno, riflettono "l'impattoo delle misure espansive delineate nel Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psb) e gli effetti di ipotesi più favorevoli sulle condizioni finanziarie", spiega l'istituzione. Va segnalato che le stime di crescita sopra citate sono corrette per il numero di giorni lavorativi. Senza questa correzione, precisa Bankitalia,, dello 0,9 per cento nel 2025 e dell'1,3 per cento nel 2026. In Italia l'attività verrebbe sostenuta "principalmente dai consumi, sospinti dal recupero dei redditi reali - prosegue Bankitalia - e dalle esportazioni, in presenza di un aumento della domanda estera". Invece un effetto freno dovrebbe derivare dell'indebolimento degli investimenti in abitazioni dovuto al ridimensionamento degli incentivi all'edilizia residenziale. Bankitalia avverte che sulle proiezioni "grava un'incertezza a livello globale molto elevata. La debolezza dell'economia cinese, i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente e un possibile inasprimento delle tensioni commerciali internazionali potrebbero ostacolare la ripresa del commercio mondiale e tradursi in un deterioramento della fiducia di famiglie e imprese. La domanda interna - si legge - potrebbe inoltre risentire in misura maggiore di quanto atteso di condizioni monetarie e finanziarie ancora restrittive, nonché del progressivo ridimensionamento degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni".le previsioni per il mercato del lavoro della Penisola, per cui ora prevede un tasso di disoccupazione al 6,7% quest'anno, un punto percentuale in meno rispetto al 2023, e poi un ulteriore calo al 6,3% nel 2025 e al 6,2% nel 2026. Le stime sono contenute in un riquadro inserito nell'ultimo bollettino economico. Lo scorso giugno Bankitalia prevedeva disoccupazione al 7,3% su tutti e tre gli anni in esame. Per l'occupazione, in termini di numero di occupati, ora stima una crescita dell'1,7% quest'anno, il +0,9% il prossimo e un +0,6% nel 2026. Lo scorso giugno indicava +1% quest'anno, +0,3% il prossimo e +0,5% nell'anno successivoNonostante l'espansione del numero di occupati sia proseguita nei mesi estivi in Italia, "emergono alcuni segnali di indebolimento della domanda di lavoro: i posti vacanti si sono ridotti e le ore lavorate sono diminuite nel secondo trimestre". Lo rileva la banca d'Italia nell'ultimo Bollettino economico, osservando che la partecipazione è scesa lievemente in estate, contribuendo alla flessione del tasso di disoccupazione. Nel frattempo "aggiunge l'istituzione.Riviste invece al ribasso le previsioni sui consumi delle famiglie, per cui ora stima una contrazione dello 0,1% quest'anno, a fronte dell'aumento dello 0,2% indicato lo scorso giugno. Per il 2025 è atteso un più 1% e per il 2026 un più 1,3%; il dato sul prossimo anno è stato ridotto di 0,2 punti percentualiIn Italia "le condizioni di finanziamento a famiglie e imprese hanno beneficiato della riduzione del costo della raccolta bancaria. Malgrado un lieve allentamento dei criteri di offerta in primavera, i prestiti bancari alle società non finanziarie hanno continuato a contrarsi, principalmente per la minore domanda di credito per investimenti". Lo rileva la Banca d'Italia nell'ultimo Bollettino economico. L'istituzione segnala invece che "si è interrotta la flessione dei finanziamenti alle famiglie che, seppure marginalmente, sono tornati a espandersi per la prima volta dall'inizio del 2023Bankitalia segnala anche "emergono segnali di rallentamento dell'economia mondiale, soprattutto a causa della debolezza della manifattura. Negli Stati Uniti l'attività rimane robusta; il mercato del lavoro è in lieve raffreddamento".In Cina lo scarso vigore della domanda interna, che continua a risentire della crisi del settore immobiliare, frena la crescita del prodotto. Secondo le stime di settembre dell'Ocse, l'incremento del Pil globale si collocherà poco sopra il 3 per cento nel 2024 e nel 2025, in linea con il dato dell'anno scorso, ma al di sotto della media registrata nel decennio precedente la pandemia. Secondo nostre valutazioni, prosegue Bankitalia, nella media del 2024 gli scambi internazionali si espanderanno più lentamente del prodotto.Intanto, nei mesi estivi è proseguita la sostanziale stagnazione del Pil dell'area dell'euro: il ciclo manifatturiero è rimasto debole, mentre si è protratta l'espansione dei servizi, riflettendo in special modo il buon andamento della stagione turistica. A settembre l'inflazione ha continuato a diminuire, anche nella componente di fondo. Resta elevata la dinamica dei prezzi dei servizi, sottolinea ancora Bankitalia, in particolare di quelli che si adeguano con ritardo all'inflazione passata. Secondo le proiezioni di settembre degli esperti della BCE, l'inflazione al consumo diminuirà progressivamente, dal