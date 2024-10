Workshop Enac-EASA: focus su Information Security

(Teleborsa) -che si è svolto ieri, 10 ottobre, nella sedecui lavori sono stati aperti dal Presidente Pierluigi Di Palma. Hanno partecipato ai lavori, coordinati dal Direttore Security Enac, Sebastiano Veccia, per l’Enac il Direttore Centrale Coordinamento relazioni internazionali, sicurezza e ricerca, dott.ssa Giovanna Laschena, e il gruppo dirigente Enac; per l’EASA Gian Andrea Bandieri, EASA Section Manager Cybersecurity - Aviation & Emerging Risks, e Davide Martini, EASA Senior Expert - Cybersecurity in Aviation.in tutte le sue accezioni, è il nostro obiettivo primario, che necessita di una costante implementazione tecnologica che senza dubbio sarà potenziata grazie alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. L’Information Security permetterà di gestire i rischi sulla sicurezza delle informazioni al fine di prevenire criticità e minimizzarne le conseguenze sulle attività del settore del trasporto aereo europeo. È necessario anche sviluppare regole comuni e rafforzare il ruolo dell’EASA, quale Autorità garante dell’unicità normativa e regolamentare del settore", ha detto ilL’Information Security rappresenta un’importante novità basata sulla cooperazione, anche internazionale, nella gestione degli incidenti, nella pianificazione delle emergenze, negli obblighi di segnalazione di eventi/incidenti