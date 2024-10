Lundbeck acquista Longboard Pharma per 2,6 miliardi di dollari

Lundbeck

Longboard Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società internazionale farmaceutica danese, ha siglato un, società biofarmaceutica statunitense in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di nuovi farmaci trasformativi per le malattie neurologiche. In base ai termini dell'accordo, Lundbeck avvierà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) per tutte le azioni ordinarie Longboard in circolazione, in base alla quale agli azionisti di Longboard verrà offerto un pagamento diin contanti.Il valore totale della transazione è di circae 2,5 miliardi di dollari al netto della liquidità (circa 17 miliardi di DKK). Il finanziamento avverrà tramite risorse di liquidità esistenti e finanziamenti bancari.Il consiglio di amministrazione di entrambe le società ha. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, subordinatamente all'offerta di almeno la maggioranza del numero totale di azioni con diritto di voto in circolazione di Longboard, al ricevimento delle autorizzazioni normative richieste.L'acquisizione rappresenta "un significativo passo avanti nella strategia Focused Innovator di Lundbeck, aggiungendo unin fase di sviluppo avanzata per le encefalopatie epilettiche e dello sviluppo (DEE), un'area di elevata necessità medica insoddisfatta", si legge nella nota.