Manovra domani in Cdm: contributi dalle banche per le coperture e tagli ai ministeri

(Teleborsa) - Domani insieme al Piano per l'Ue e al decreto fiscaleAll'ordine del giorno – si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi – "Schema di decreto-legge: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (Presidenza - Economia e Finanze); Schema di disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Economia e Finanze); - Documento programmatico di bilancio 2025 (Informativa) (Economia e finanze); - Leggi regionali; - Varie ed eventuali".La manovra prevedee pone al centro laanche se con una diversa articolazione, ePer lesaranno chiestie al mondo del web.Secondo quanto riferito dalin manovra vi sarà uncon una crescita della relativa spesa oltre il limite dell'1,5% previsto per l'aggregato della spesa netta; interventi finalizzati a sostenere la natalità e a fornire un sostegno alle famiglie numerose; risorse per il rinnovo dei contratti pubblici del periodo 2025-27 per tenere conto dell'andamento dell'inflazione, e per il rifinanziamento delle missioni internazionali.Domani le cifre dei grandi aggregati della manovra per il 2025 saranno messi nero su bianco nelche entro la mezzanotte il governo dovrebbe trasmettere a Bruxelles. All'ordine del giorno del Consiglio del Ministri anche loNell'elenco dei possibili interventi anche quelli delle cosiddette, che comprendono gli incentivi agli investimenti nella Zes unica, la detassazione del welfare e dei premi aziendali, il rifinanziamento della card per gli indigenti, il bonus mamme con due figli, la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro, l'operazione strade sicure. Si tratta di misure in vigore nel 2024 che se non rifinanziate decadrebbero il prossimo anno.Ildovrebbe cambiare forma conservando comunque gli stessi effetti in busta paga. Oggi la riduzione è tutta sui contributi, dal 2025 dovrebbe essere spostata in parte sull'irpef (nella fascia di redditi tra 20mila e 35mila euro, con un decalage fino a 40mila euro per non penalizzare di colpo chi supera i 35mila euro anche di un solo euro). Il governo punterebbe poi a dare un segnale ai redditi medi, abbassando la seconda aliquota irpef dal 35% al 33% (costo 2,2 miliardi), ma la decisione è subordinata al reperimento delle risorse.Il dibattito politico nella maggioranza si è acceso sull'ipotesi dicome ha spiegato il ministro, con lein prima fila che hanno tratto molto vantaggio dagli alti tassi di interesse. Manon vuole sentir parlare di nuova tassa. L'ipotesi più probabile, intorno a cui si starebbe ancora ragionando, prevederebbe unache sono in sostanza crediti di imposta.Per ilè allo studio l'ipotesi di abbassare o eliminare la soglia, attualmente fissata a 750 milioni di euro di fatturato a livello consolidato, per l'applicazione dell'imposta al 3% sui ricavi per servizi digitali riconducibili ad un utente finale italiano. Anche quest'anno viene in aiuto loA legislazione vigente il rapporto deficit/PIL è previsto dal governo al 2,9%, mentre dal quadro programmatico (considerando gli effetti della manovra) al 3,3% (per poi scendere sotto il 3%, esattamente al 2,9% nel 2026). UnaUlteriorivengono dal fondo per la riduzione fiscale e dal fondo per l'attuazione della delega fiscale.La manovra dovrebbe avviare anche il cantiere dellacon la potatura delle voce minori e il riordino dei bonus edilizi. Ledovrebbero restare al 50%, mentre gli altri interventi si dovrebbero fermare al 36%, come prevede la normativa vigente.Dalpotrebbero arrivare circa, che comprendono la proroga delle concessioni per slot, bingo e scommesse, con un aumento dei costi, e il mantenimento della quarta estrazione del lotto settimanale. Per quanto riguarda la spesa, il "sacrificio" più sostanzioso spetterà ai ministeri con tagli di 3 miliardi sugli stanziamenti e un ulteriore miliardo sui residui passivi.