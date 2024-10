Smart Capital si quota su EGM PRO entro l'anno

Sofina

Wendel

First Capital

TIP

Next Geosolutions

ALA

Mediolanum

Intesa Sanpaolo

Alantra

(Teleborsa) -, società di investimenti promossa da Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e dalla famiglia Agrati,. Lo scrive L'Economia del Corriere della Sera, spiegando che il management ha scelto di sbarcare su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (), il segmento dell'EGM dedicato agli investitori professionali e che è caratterizzato da flessibilità regolamentare, minima burocrazia e semplicità di accesso.Smart Capital è una evergreen investment holding specializzata in operazioni, di minoranza, di private equity e di private investments in public equity (PIPE). Ha un, quotate, non quotate o in fase di pre-IPO. È caratterizzata, anche nell’approccio di investimento, da un DNA imprenditoriale e di lungo termine., un po' sul modello di grandi realtà europee, anche se ormai con una lunga storia e valori molto grandi, come la belgaquotata in Borsa che oggi gestisce asset per un valore di 9,5 miliardi di euro, o la francese", ha spiegato Costantini (Presidente e Managing Partner di Smart Capital nonché Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group).Si guarda però anche ad, che emergono anche da CV di Costantini. Ha infatti ricoperto i ruoli ruoli di Vicedirettore Generale, Direttore Investimenti e membro del Comitato Investimenti di primarie investment company quotate in Borsa (), dopo esperienze in Investment Banking ed M&A tra Milano e Londra (Lazard e Rothschild).Smart Capital ha svolto il ruolo didegli ultimi anni, come quelle di(avvenuta quest'anno) e di. Il maggior investimento realizzato è stato quello nella Midolini di Udine (44% del capitale), che lavora nella logistica e nei terminal.Con riguardo alla quotazione di Smart Capital su EGM PRO,sarà, mentree Banca Investis sarannodell'offerta, scrive L'Economia.