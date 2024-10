Citigroup, utili 3° trimestre sopra le attese trainati dall'investment banking

Citigroup

(Teleborsa) -ha riportato unper ildel 2024 di 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,51 dollari per azione, sudi 20,3 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, ovvero 1,63 dollari per azione, su ricavi di 20,1 miliardi di dollari per il terzo trimestre del 2023. I dati sono superiori alle attese degli analisti (1,31 dollari di utili su 19,8 miliardi di dollari di ricavi).I ricavi sono aumentati dell'1% rispetto al periodo dell'anno precedente. Escludendo gli impatti correlati alla cessione, costituiti principalmente da un guadagno di circa 400 milioni di dollari dalla vendita dell'attività di consumer banking di Taiwan nel periodo dell'anno precedente, i ricavi sono aumentati del 3%. Questo aumento dei ricavi è stato guidato dalla, parzialmente compensato da un calo in All Other.L'utile netto di 3,2 miliardi di dollari è diminuito rispetto ai 3,5 miliardi di dollari del periodo dell'anno precedente, principalmente guidato da un, parzialmente compensato da ricavi più elevati e spese inferiori."In un anno cruciale, questo trimestre contiene molteplici prove che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e che la nostra strategia sta guadagnando terreno, tra cui una leva operativa positiva per ciascuna delle nostre attività, guadagni azionari e crescita delle commissioni - ha commentato la- Mentre continuiamo a effettuare investimenti sostanziali nella nostra priorità numero uno, la nostra trasformazione, le efficienze ottenute dalla nostra semplificazione e da altri sforzi hanno portato a una"I servizi hanno registrato un trimestre record guidato dalla crescita di prestiti, depositi e asset, nonché da nuovi mandati. Nei mercati, i ricavi sono aumentati con un aumento del 32% in azioni. I ricavi dell'sono aumentati del 31%, trainati in gran parte dall'investment grade. Stiamo anche iniziando a vedere l'impatto positivo dei cambiamenti che abbiamo implementato nella nostra attività Wealth, con ricavi in ??aumento del 9%, tra cui una forte crescita degli asset di investimento dei clienti e dei ricavi delle commissioni di investimento".