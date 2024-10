FMI, debito sale al 93% del PIL quest'anno. Necessari aggiustamenti fiscali più ampi

(Teleborsa) - Il, ovvero circa il(PIL) globale entro la fine di quest'anno e si avvicinerà al 100 percento del PIL entro il 2030. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI), spiegando che si tratta di 10 punti percentuali del PIL in più rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia.Sebbene il quadro non sia omogeneo - si prevede che il debito pubblico si stabilizzi o diminuisca per due terzi dei paesi - il Fiscal Monitor di ottobre 2024 del FMI mostra che i livelli di debito futuri potrebbero essere persino più alti di quanto previsto e che sonodi quelli attualmente previsti" per stabilizzarlo o ridurlo con un'alta probabilità.Il rapporto sostiene che i paesi dovrebbero affrontare i rischi del debito ora conche proteggano la crescita e le famiglie vulnerabili, sfruttando al contempo il ciclo di allentamento della politica monetaria.Le prospettive fiscali di molti paesi potrebbero essere peggiori del previsto per: grandi pressioni sulla spesa, pregiudizio di ottimismo delle proiezioni del debito e debito non identificato considerevole, scrive l'FMI.Precedenti ricerche del FMI hanno dimostrato che il. E i paesi dovranno spendere sempre di più per far fronte all'invecchiamento e all'assistenza sanitaria; alla transizione verde e all'adattamento climatico; e alla difesa e alla sicurezza energetica, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.D'altro canto, l'esperienza passata suggerisce che lecon un margine considerevole. I rapporti debito/PIL realizzati a cinque anni di distanza possono essere di 10 punti percentuali del PIL superiori a quelli previsti in media.Il Fiscal Monitor presenta undi "debt-at-risk" che collega le attuali condizioni macrofinanziarie e politiche all'intero spettro di possibili risultati futuri del debito. Questo approccio va oltre la tipica attenzione alle stime puntuali delle previsioni del debito e aiuta i decisori politici a quantificare i rischi per le prospettive del debito e a identificarne le fonti.Questo quadro mostra che in uno scenario fortemente avverso il debito pubblico globale potrebbe raggiungere il 115 percento del PIL in tre anni, quasi. Ciò potrebbe essere dovuto a diverse ragioni: crescita più debole, condizioni di finanziamento più rigide, scostamenti fiscali e maggiore incertezza economica e politica. È importante sottolineare che i paesi sono sempre più vulnerabili ai fattori globali che influenzano i loro costi di prestito, tra cui le ricadute derivanti da una maggiore incertezza politica in paesi sistematicamente importanti, come gli Stati Uniti."Se il debito pubblico è più alto di quanto sembri, gli", afferma l'organizzazione.L'aggiustamento fiscale svolge un ruolo cruciale nel contenere i rischi del debito. Con l'inflazione in moderazione e le banche centrali che abbassano i tassi di riferimento, le. "Ritardare sarebbe costoso e rischioso, poiché la correzione richiesta aumenta con il passare del tempo; e l'esperienza dimostra che un debito elevato e la mancanza di piani fiscali credibili possono innescare una reazione avversa del mercato, limitando lo spazio di manovra di fronte alle turbolenze", viene sottolineato.L'analisi del FMI, tenendo conto dei rischi specifici per paese che circondano le prospettive del debito, suggerisce che gli, in media pari all'1 percento del PIL in sei anni entro il 2029, anche se implementati per intero,a ridurre o stabilizzare significativamente il debito con un'alta probabilità. Un inasprimento cumulativo di circa il 3,8 percento del PIL nello stesso periodo sarebbe necessario affinché un'economia media garantisca un'alta probabilità di stabilizzazione del debito. Nei paesi in cui non si prevede che il debito si stabilizzi, come, lo. Ma queste due economie più grandi hanno un insieme molto più ricco di scelte politiche rispetto ad altri paesi.