Montefiore Investment acquisisce da Vam Investments la maggioranza di Demenego

(Teleborsa) -, fondo di private equity pan-europeo dedicato alle piccole e medie imprese, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione della quota di maggioranza di, catena di centri ottici specializzati leader nel Nord-Est Italia, da, investitore di private equity e partner dei principali family office italiani e internazionali. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.Fondata nel 1960 dalla famiglia Demenego, la società è stata acquisita da Vam Investments nel 2020, con la contestuale nomina di Alessandro Donadelli a nuovo Amministratore Delegato. La società ha consolidato la presenza nell’area del Triveneto ed ha cominciato a espandere la rete commerciale alle regioni confinanti, passando da 15 a 39 punti vendita previsti entro fine 2024. Parallelamente al processo di espansione geografica, il fatturato è più che raddoppiato, con una previsione di oltre 40 milioni di euro nel 2024."Questo investimento segna unoe sottolinea il nostro costante impegno a sostenere aziende ambiziose nelle loro strategie di crescita - ha commentato, Partner e Co-Head of Italy e Marie Londero, Executive Director di Montefiore Investment - L'eccellente e distintivo store concept di Demenego, unito al know-how di Montefiore nel supportare le aziende del mid-market, creano la partnership perfetta per accrescere ulteriormente la presenza nel mercato italiano dell'occhialeria e continuare a sviluppare Demenego a un ritmo sostenuto".