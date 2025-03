Crédit Agricole Assurances acquista una quota di minoranza nell'italiana Whysol Renewables

(Teleborsa) -. Si tratta di unche possiede e gestisce 157 MW di impianti solari ed eolici situati principalmente nell'Italia meridionale. La società si è inoltre assicurata una pipeline di circa 1 GW, composta da: circa 864 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), la più grande pipeline di BESS autorizzata in Italia, che rappresenta oltre il 35% della capacità nazionale autorizzata; circa 173 MW di impianti solari che raggiungeranno la data di entrata in esercizio commerciale nei prossimi anni. L'azienda punta a una capacità installata totale di 1,2 GW nel breve termine.La società è una controllata della holding di investimento italiana Whysol Investments. Fondata in Italia oltre 10 anni fa,è unspecializzato nei settori della transizione energetica e della trasformazione digitale. La società è stata fondata da Alberto Bitetto. Non sono stati forniti i dettagli fiananziari dell'operazione."Siamo orgogliosi di far parte di questo accordo strategico con CAA, un investitore di lungo termine di grande reputazione, per portare avanti un piano visionario che integra la produzione di energia rinnovabile con sistemi di accumulo di energia a batteria all'avanguardia - ha commentato- Insieme a CAA, siamo impegnati a produrre un impatto significativo e duraturo nel settore, sfruttando la nostra esperienza nelle infrastrutture di accumulo, supportata dall'avanzato quadro normativo italiano, il più avanzato in Europa per le batterie"."Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova operazione che è pienamente in linea con la strategia di investimento e diversificazione a lungo termine di Crédit Agricole Assurances, un approccio esemplificato da tali investimenti in progetti che promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili e di un'economia a basse emissioni di carbonio - ha detto- La partnership con Whysol Renewables rappresenta per Crédit Agricole Assurances l'opportunità di investire in un progetto che contribuisce alla transizione energetica in Italia, una geografia chiave per il nostro Gruppo, ampliando al contempo il proprio ambito di investimento per includere i BESS, una tecnologia in rapida crescita, essenziale per lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili".