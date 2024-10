Almawave, accordo in Tanzania per sviluppare modello italiano di LLM in lingua swahili

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha sottoscritto uncon l'Information & Communication Technologies Commission (ICTC) dellaL'accordo è finalizzato a supportare lo sviluppo e l'implementazione del modello LLM italiano di Almawave,, nella sua, lingua ufficiale della Tanzania insieme all'inglese, attraverso lo scambio di dati, esperienze e tecnologie. La collaborazione punta a fornire uno strumento efficace basato sull'AI generativa da destinare alla Pubblica Amministrazione tanzaniana.In base al Memorandum, Almawave fornirà Velvet in versione Open Source all'ICTC, mentre quest'ultima metterà a disposizione dati e informazioni locali per l'in lingua swahili, si legge in una nota."Questo accordo rappresenta un passo importante nel nostro percorso di collaborazione con la Tanzania e l'intero continente africano - ha commentato l'- L'adozione di Velvet - il modello fondazionale multilingua e multimodale che stiamo sviluppando sul Supercomputer Leonardo gestito da Cineca - in swahili, sviluppato su misura per le esigenze del Paese in piena collaborazione con le istituzioni locali, dimostra come l'Intelligenza Artificiale generativa possa rappresentare una leva fondamentale per accelerare la digitalizzazione, migliorare i servizi pubblici e favorire lo sviluppo socio-economico".