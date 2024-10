ASML zavorra titoli tech: tagliate stime per il 2025

ASML

(Teleborsa) - Giornata difficile per, che sta appesantendo il settore tecnologico europeo (-0,7%) e, nello specifico, il comparto dei chip, dopo aver fornito stime molto deludenti.Il più grande fornitore di apparecchiature per chip segna ad Amsterdam un calo del 3,94%. La tendenza ad una settimana è più fiacca rispetto all'andamento dell'. Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 629,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 653,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 617,9.ASML ieri sera ha annunciato che gli ordini del terzo trimestre sono crollati a 2,6 miliardi di euro dai 5,57 miliardi del trimestre precedente, risultando pari a circa la metà di quanto previsto dagli analisti (5,4 miliardi di euro). Le vendite sono risultate pari a 7,5 miliardi, con u marigne lordo del 50,8%, mentre l'utile netto è risultato pari a 2,1 miliardi."Mentre continuano ad esserci forti sviluppi e potenziale di rialzo nell'intelligenza artificiale, altri segmenti di mercato impiegano più tempo a recuperare", ha spiegato il CEO Christophe Fouquet, aggiungendo "sembra ora che la ripresa sia più graduale di quanto previsto in precedenza. Si prevede che ciò continui nel 2025".La big olandese ha dunque rivisto al ribasso le previsioni sulle vendite per il 2025, indicando un volume di 30-35 miliardi, con un margine lordo al 51-53%. Per il quarto trimestre ASML attende vendite nell'ordine di 8,8-9,2 miliardi con un margine del 49-50%.