Borse europee in calo, male il tech con contraccolpo Nvidia

(Teleborsa) -, con i mancati passi avanti nelle trattive sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti e con Donald Trump che continua a fare pressione su Pechino, che è stata esclusa dalla sorprendente marcia indietro della Casa Bianca sui dazi "reciproci".Sul fronte macroeconomico, l' si è raffreddata più delle attese a marzo, segnando un aumento del 2,6% su anno. In, i dati trimestrali sul hanno registrato un forte aumento del 5,4% annuo, superiore alle aspettative del consenso del 5,1%. Sia la produzione industriale al 7,7% su anno che le vendite al dettaglio al 5,9% su anno (entrambe per il mese di marzo) hanno superato significativamente le aspettative, mostrando un aumento significativo dei consumi interni.Oggi è in calendario la riunione della, con i mercati che si attendono una decisione sui tassi invariata. Giovedì, tutti gli occhi saranno puntati sulla riunione della, dove l'attesa è che riduca il tasso di riferimento di 25 punti base al 2,25%.Occhi puntati sul settore tecnologico, e in particolare dei, dopo cheha annunciato una svalutazione di 5,5 miliardi di dollari in questo trimestre, citando le ripercussioni della guerra commerciale in corso, mentreha detto che 2025 e 2026 saranno anni di crescita, sottolineando però che i dazi aumentano l'incertezza.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,82%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,03%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,89 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +116 punti base, con ilche si attesta al 3,62%.calo deciso per, che segna un -0,87%, tentenna, che cede lo 0,35%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,82%., ilè in calo (-0,88%) e si attesta su 35.528 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 37.688 punti, ritracciando dello 0,86%. Negativo il(-0,76%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,89%).di Milano, troviamo(+1,77%),(+1,27%),(+0,96%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,25%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,10%.Tra i(+0,74%),(+0,69%),(+0,58%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,76%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,94%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,11%.