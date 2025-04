Listini europei in ribasso, male il tech con contraccolpi Nvidia e ASML

Nvidia

(Teleborsa) -. Pesano i mancati passi avanti nelle trattive sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti e con Donald Trump che continua a fare pressione su Pechino, che è stata esclusa dalla sorprendente marcia indietro della Casa Bianca sui dazi "reciproci". Lacommerciali, tra cui mostrare più rispetto frenando le osservazioni denigratorie dei membri del suo gabinetto, ha scritto Bloomberg citando una persona a conoscenza del pensiero del governo cineseSul, l'inflazione nel si è raffreddata più delle attese a marzo, segnando un aumento del 2,6% su anno; l'inflazione ina marzo è stata rivista al ribasso al +1,9% su anno; l'inflazione nell'a marzo è stata confermata in moderazione al +2,2% su anno; in Cina, i dati trimestrali sul PIL hanno registrato un forte aumento del 5,4% annuo, superiore alle aspettative del consenso del 5,1%, mentre sia la produzione industriale al 7,7% su anno che le vendite al dettaglio al 5,9% su anno (entrambe per il mese di marzo) hanno superato significativamente le aspettative.Per quanto riguarda le, oggi è in calendario la riunione della, con i mercati che si attendono una decisione sui tassi invariata. Giovedì, tutti gli occhi saranno puntati sulla riunione della, dove l'attesa è che riduca il tasso di riferimento di 25 punti base al 2,25%.Male il, e in particolare i titoli dei, dopo cheha annunciato una svalutazione di 5,5 miliardi di dollari in questo trimestre, citando le ripercussioni della guerra commerciale in corso, mentreha detto che 2025 e 2026 saranno anni di crescita, sottolineando però che i dazi aumentano l'incertezza.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,69%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,09%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,88 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +115 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,62%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,31%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 37.776 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,51%; sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,73%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,35%. In luce, con un ampio progresso dell'1,75%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,7%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,07%.scende del 3,03%. Calo deciso per, che segna un -2,96%.di Milano,(+5,04%),(+1,69%),(+1,64%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,65%. In perdita, che scende del 4,57%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,41%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,59%.