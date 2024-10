Confagricoltura: bene la Manovra su riduzione del cuneo fiscale e sostegno a lavoratori e famiglie

(Teleborsa) -giudica positivamente alcune misure inserite nel, in particolare la conferma delle misure di riduzione del carico fiscale a favore dei lavoratori dipendenti. È prevista inoltre lain presenza di nuove assunzioni.La Confederazione auspica che il, con particolare attenzione alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e in linea con gli obiettivi di, garantendo nel contempo l'equità e la progressività e sostenendo la transizione verde.Positivi, nel disegno di legge, anche gli interventi relativi allacosì come le. Si attende quindi, secondo Confagricoltura, unai consumi con possibili effetti positivi sugli investimenti delle aziende.La Confederazione auspica, tuttavia, che la riduzione delle spese ministeriali previste non comporti, al contrario, una diminuzione significativa degli investimenti utili alle imprese.Positiva, infine, la, quali Ape sociale, Opzione donna e Quota 103, e in materia di pensioni minime.