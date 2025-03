Dazi USA, Giansanti (Confagricoltura) “Chiederemo fermezza all'Unione Europea”

(Teleborsa) - "Come presidente degli agricoltori europei, a Washington ho incontrato l'amministrazione americana che ci ha preannunciato un Big Bang per il 2 aprile. Ci aspettiamo mosse dure. In questa fase di incertezza,perché nessuno sa a quanto ammonteranno i dazi". Lo ha dichiaratointervenuto al programma 'Radio Anch'io' di Giorgio Zanchini."Se arrivassero al 200% di fatto annullerebbero le esportazioni verso il mercato americano. Pensiamo al vino, il mercato USA è il primo riferimento. Tornando a puntare tutto solo sull'Europa esploderebbe la competizione interna. Anche per pasta, pomodoro, olio, sarebbe una situazione inaccettabile. Chiederemo fermezza all'Unione europea". continua