Italgas scende in Borsa dopo che Romano Minozzi colloca il 3%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, è il peggior titolo del FTSE MIB dopo che, azionista con un 4,2% del capitale, avrebbe offerto in vendita 24,7 milioni di azioni, pari al, secondo quanto riportato da Bloomberg.Gli analisti diricordano che entro il primo semestre del 2025 èdi Italgas, pari a, legato al closing dell'acquisizione di 2i Rete Gas. CDP Reti (azionista di Italgas con un 26%) ha confermato la propria partecipazione all'aumento di capitale (con una quota di circa 260 milioni di euro), mentre è molto più in dubbio la partecipazione di(con una quota di 13,5% in Italgas). Gli altriper quota in Italgas sono Lazard (9,8% del capitale),(3,7%),(3,1%), Banca d'Italia (1,4%).registra unarispetto alla vigilia e si attesta a 5,78 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 5,717 e successiva a quota 5,653. Resistenza a 5,827.