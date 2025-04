Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Avvio sotto i migliori auspici per la borsa di Wall Street, che apre sull'onda degli acquisti. A sostenere i mercati contribuiscono le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha annunciato di non avere alcun piano per licenziare il Presidente della Fed, Jerome Powell. Timori che hanno condizionato il corso degli indici statunitensi nelle ultime giornate.Schiarite anche sul fronte dei dazi dopo che il Tycoon ha detto che le tariffe sulle merci cinesi, al momento superiori al 125%, saranno più bassi, lasciando presagire un possibile accordo con la Cina.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 3.279,9 dollari l'oncia, ritracciando del 3,03%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 61,97 dollari per barile, in forte calo del 2,67%.Sale lo, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%.in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,14%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,90%, e svettache segna un importante progresso del 2,13%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,42% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 38.655 punti.di Milano, troviamo(+6,03%),(+5,42%),(+4,48%) e(+4,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Tra i(+17,85%),(+8,24%),(+5,88%) e(+5,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,20%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.