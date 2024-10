Manovra, via libera del Consiglio dei ministri: le misure

(Teleborsa) - Il consiglio dei Ministri ha approvato la manovra per il 2025. Interventi per circa: confermate le misure suie introdotta una "" dain favore dei genitori (soglia Isee fissata a 40mila euro) mentre sono stati resi strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell'anno in corso. Il ministero dell'Economia in una nota ha fatto sapere che in termini lordi la spesa salirà a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.La presidente del Consiglio sui suoi canali social ha definito la manovra "un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione. Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini". "Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani", ha aggiunto. Meloni ha poi fatto sapere cheprovenienti da banche e assicurazioni saranno destinati allae ai"per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti".Tra le altre misure c'è anche il rafforzamento del bonus destinato a supportare la frequenza di– anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’Assegno unico universale dal computo dell’Isee – mentre è stata rifinanziata la carta "" per il 2025 nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico. Più numerosi i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le. Sulle pensioni "sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro".Confermati poi glifinalizzati all’occupazione deie dellenel, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. In Manovra trovano spazio inoltre la conferma della decontribuzione in favore dellee gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa mentre dai ministeri previsti tagli del 5%.Il Consiglio dei ministri ha poi approvato un decreto legge cone in favore degli enti territoriali, e un decreto legislativo con la revisione delle disposizioni in materia di. Fonti di governo hanno precisato che non ci sono misure che riguardano benzina e diesel e hanno spiegato che il provvedimento include norme di carattere amministrativo relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo.