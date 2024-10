Morgan Stanley, 3° trimestre sopra le attese. Ricavi Investment Banking +56%

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha registratopari a 15,4 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2024, rispetto ai 13,3 miliardi di dollari di un anno fa e ai 14,4 miliardi di dollari attesi dagli analisti. L'è stato di 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,88 dollari(vs attese per 1,58 dollari), rispetto all'utile netto di 2,4 miliardi di dollari, ovvero 1,38 dollari per azione, per lo stesso periodo dell'anno precedente."La società ha registrato un- ha commentato il- Institutional Securities ha registrato uno slancio nei mercati e nelle attività di sottoscrizione grazie al solido coinvolgimento dei clienti. Le attività totali dei clienti hanno superato i 7,5 trilioni di dollari in Wealth and Investment Management, supportate da mercati azionari dinamici e afflussi netti di attività. Il nostro modello di business sta generando solidi rendimenti, accumulando capitale e producendo un ROTCE del 18,2% nei primi tre trimestri del 2024. Il nostro management continua a concentrarsi sulla promozione di una crescita duratura e sulla realizzazione di rendimenti a lungo termine per i nostri azionisti".All'interno di, i ricavi dell'sono aumentati del 56% rispetto all'anno precedente. Scendendo nei dettagli: i ricavi da Advisory sono aumentati rispetto all'anno precedente grazie a transazioni M&A completate in modesto aumento, con particolare forza in EMEA; i ricavi da Equity underwriting sono aumentati rispetto all'anno precedente, trainati da maggiori IPO, follow-on e blocchi; i ricavi da Fixed income underwriting sono aumentati in modo significativo rispetto all'anno precedente, trainati principalmente da maggiori emissioni non investment grade e investment grade.La divisioneha registrato un margine ante imposte del 28,3% per il trimestre. I ricavi netti record di 7,3 miliardi di dollari riflettono una solida gestione patrimoniale e ricavi transazionali. L'attività ha aggiunto nuovi asset netti per 64 miliardi di dollari nel trimestre e gli asset totali dei clienti hanno raggiunto 6 trilioni di dollari.I risultati diriflettono ricavi netti di 1,5 miliardi di dollari, trainati principalmente dai ricavi da gestione patrimoniale su AUM medi più elevati. Il trimestre ha incluso flussi netti positivi a lungo termine pari a 7 miliardi di dollari e AUM di fine periodo pari a 1,6 trilioni di dollari.