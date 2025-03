Borse asiatiche poco mosse, Morgan Stanley alza stime sul PIL della Cina

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, con gliche dovrebbero entrare in vigore il prossimi 2 aprile. Il prossimo round di dazi potrebbe essere infatti più mirato rispetto ai precedenti annunci di Trump, colpendo solo alcuni paesi.Intanto,haalla luce dei solidi dati sull'attività tra gennaio e febbraio. "Aumentiamo le nostre previsioni del PIL 2025 di 50 bps al 4,5% su un punto di partenza più forte del previsto e un solido slancio di capex, in linea con il consenso", hanno scritto gli analisti in una nota.Sul fronte macroeconomico, l'indicedi marzo 2025, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank , indica un valore di 48,3 punti, rispetto ai 49 di febbraio e ai 49,2 attesi dagli analisti.Debole il listino di(-0,18%), con ilche si attesta poco sotto valori della vigilia. Giù anche(-0,30%), mentre sale leggermente(+0,15%).Consolida i livelli della vigilia(+0,04%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%. Buona la prestazione di(+1,21%); sulla parità(-0,01%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,45%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,35%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,23%.Il rendimento dell'è pari 1,55%, mentre il rendimento delscambia 1,91%.