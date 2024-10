BCE conferma taglio tassi d'interesse di 25 punti: repo scende al 3,40%

(Teleborsa) -. Una decisione largamente attese, specie dopo il dato dell'inflazione, rivisto ulteriormente al ribasso all'1,7%. "La decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, tasso mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria - conferma l'Euotower -, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria".Il Consiglio direttivo conferma di essere "nell’ambito del proprio mandato" e di dice "il ritorno tempestivo dell’a medio termine". A questo scopo, promette di "mantenere idi riferimentofinché necessario a conseguire questo fine" e di seguire "in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione"."In particolare, le decisioni sui tassi di interesse - ricorda - saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".La BCE ribadisce anche che "lodella politica monetaria può essere utilizzatodi mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi"."Le ultime informazioni sull’inflazione - conferma la BCE - indicano che il. Le prospettive di inflazione sono inoltredalle recenti sorprese al ribasso degli. Nel contempo, le condizioni di finanziamento rimangono restrittive".La BCE attende che "l’inflazione aumenti nei prossimi mesi, per poi diminuire eo. L’inflazione interna resta elevata, in quanto i salari continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Al tempo stesso, le pressioni sul costo del lavoro dovrebbero seguitare ad attenuarsi gradualmente, in un contesto in cui i profitti ne mitigano parzialmente l’impatto sull’inflazione".Il Consiglio direttivo ha deciso oggi didi interesse di riferimento, portando quelloal 3,25%, quello sulleal 3,40% e quello sulleal 3,65%, con effetto dal 23 ottobre 2024.Ila un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Riguardo al Programma di acquisto per l’emergenza pandemica, l’Eurosistema conferma chenel quadro di tale programmae non reinveste più tutto il capitale rimborsato sui titoli in scadenza,Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia.Quanto alle, a fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche, il Consiglio direttivocome le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all’orientamento della politica monetaria.