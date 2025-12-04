Londra: scambi negativi per Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

FTSE 100

Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,82%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,173 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,105. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,241.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)