Fincantieri fornirà una nuova unità di supporto alla Marina Militare

(Teleborsa) - Fincantieri ha annunciato la fornitura di unaalla, progettata attraverso ilper garantire la massima versatilità operativa, incluse attività subacquee avanzate. Come spiegato in una nota, la nave sarà adattata presso ilper diventare unanelle capacità nazionali, con configurazioni modulari e rapidamente riconfigurabili.L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza italiana nel, sempre più strategico, puntando su soluzioni scalabili che consentano impieghi diversificati. Il progetto conferma l’evoluzione di Fincantieri verso il ruolo di orchestratore di tecnologie complesse, capace di operare dalla superficie al fondale, integrando hardware, software e competenze meccatroniche."Questo progetto testimonia il ruolo di Fincantieri come abilitatore tecnologico a servizio del Sistema -Paese, capace di coniugare rapidità operativa, innovazione e visione industriale. Attraverso soluzioni versatili e riconfigurabili, in particolare in ambito subacqueo, continuiamo a rafforzare la nostra capacità di rispondere in modo integrato ed efficace alle esigenze della Marina Militare, contribuendo allo sviluppo di una sovranità tecnologica sempre più strategica per l’Italia", ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri.