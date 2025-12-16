Milano 14:12
44.241 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:12
9.704 -0,49%
Francoforte 14:12
24.148 -0,34%

Londra: andamento negativo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Airtel Africa
Rosso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che sta segnando un calo dell'1,88%.
Condividi
```