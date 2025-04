Crisi d'impresa, raddoppiate le procedure di composizione negoziata

(Teleborsa) - E'nel 2024 il ricorso alla, vale a dire l'iter volontario eper il risanamento delle aziende in crisi, che garantisce anche la possibilità di restare sul mercato. Dopo un periodo di rodaggio l’istituto sta riscuotendo il favore delle imprese, con numeri quasi raddoppiati da 600 istanze presentate nel 2023 a. E’ quanto evidenziache analizza tutti gli istituti e le procedure della Codice della Crisi dal 2021 al 2024.Parallelamente,anche le procedure di, che fanno registrare. Le società di capitali rappresentano l’80,9% del totale. La maggior parte delle imprese si colloca nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio (24,7%), delle costruzioni (19,7%) e delle attività manifatturiere (17,4%).Rimane, cui si può accedere solo se non risultano praticabili le soluzioni previste all’esito della composizione negoziata, con una leggera crescita nel 2024 () rispetto al 2023 (69 domande). L’accesso a tale strumento sembra essere preferito dallerispetto a quelle che ricorrono alla Composizione negoziata. Il 23,8% di queste imprese esercita attività manifatturiere, il 19% commercio all’ingrosso e al dettaglio e il 16,7% rientra nel settore delle costruzioni.L’utilizzo degli, invece, si confermanegli ultimi quattro anni (326 nel 2024). Tra le imprese ricorrenti spiccano le società di capitali (83,7%) e quelle con un valore della produzione fino a 250.000 di euro (33,3%), ma con una presenza importante anche di aziende fra 1 e 10 milioni di euro della produzione, che costituiscono circa il 34,4% del totale. Il 21,4% delle imprese ricorrenti appartiene al settore manifatturiero, mentre il 18,5% a quello delle attività immobiliari.il ricorso al, che risulta quasi dimezzato, poiché passato da 1.067 aperture nel 2021 a sole 678 del 2023, con una lievissima inversione di tendenza nel 2024 (84 domande in più rispetto all’anno precedente), per un totale di. E' una procedura più frequente fra le società di capitali nell’88,7% dei casi. Il 31,2% appartiene al settore manifatturiero e il 19% a quello del commercio.Lasi attesta sul valore dinel 2024 (in leggerissima risalita rispetto ai due anni precedenti). La quasi totalità delle imprese (98,3%) che hanno attivato l’istituto è rappresentata da cooperative, consorzi e società consortili operanti principalmente nel settore delle costruzioni (17%) e della sanità e assistenza sociale (16,2%).Un dato significativo è quello che emergepresso le Camere di commercio nel 2023, da cui risulta che, ha dichiarato di aver istituito deglialla natura e alla dimensione d'impresa per prevenire correttamente la crisi d’impresa.