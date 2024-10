Komen Italia, "Carovana della Prevenzione" a Napoli con il sostegno di Tangenziale di Napoli del Gruppo Aspi

(Teleborsa) - Si è svolta oggi a Napoli, al distaccamento Universitario di San Giovanni a Teduccio, la tappa della, promossa dallae supportata nell'organizzazione dal Comune di Napoli in qualità di ente patrocinante. Ilsostiene da anni Komen Italia nellae a tutte le principali neoplasie femminili, garantendo oltre 300 screening annuali gratuiti alle donne coinvolte in queste campagne di prevenzione offerte nelle varie sedi aziendali.Laha visto 50 screening, tra mammografie per donne over 40 e ecografie per donne under 40. Hanno partecipato all'evento, tra gli altri,, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi Federico II di Napoli eresponsabile HR, Esazione e Commerciale della Tangenziale di Napoli.è un'organizzazione basata sul volontariato, che dal 2000 è in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. È nata a Roma come primo affiliato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del prof. Riccardo Masetti.Tra gli obiettivi tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere la prevenzione nelle sue diverse forme, attraverso il, ilche da oltre 15 anni Komen Italia svolge con la Fondazione Policlinico Gemelli e altri presidi sanitari su tutto il territorio nazionale. Con le sue 7 Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana della Prevenzione ha svolto in questi anni 1.300 giornate promuovendo la salute femminile nei Villaggi della Salute e portando "a domicilio" opportunità di prevenzione ad oltre 265mil donne in 17 regioni italiane.