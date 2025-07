Galleria Casalnuovo, Donnarumma (FS): "Primo esempio in Italia di scavo in modalità iperbarica"

(Teleborsa) - "Con ildei lavori della, lungo la linea AV/AC Napoli–Bari, celebriamo un nuovo modo di costruire infrastrutture nel nostro Paese". E' il commento di, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, commentando il completamento dell'opera."Per la prima volta in Italia, e tra le prime in Europa - ha sottolineato il manager - una galleria ferroviaria è stataprima su scala nazionale. Sotto un'area densamente popolata, abbiamo scavato 650 metri in presenza di un'importante falda acquifera, giorno e notte, con mezzi a trazione elettrica e senza emissioni. La falda è rimasta protetta, i lavoratori al sicuro, il territorio tutelato"."Lae presto sarà possibile percorrerla in sole due ore", ha ricordato Donnarumma, evidenziando che "questa galleria non è solo un’infrastruttura. È un simbolo di ciò che l’Italia sa fare quando mette in campo competenza, visione e coraggio".