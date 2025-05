Papa: seconda fumata nera, attesa per le altre votazioni

(Teleborsa) - Ieri la fumata nera è arrivata con grande ritardo a differenza di oggi quando - a pochi minuti da mezzogiorno - dal comignolo. Bisognerà, dunque, ancora attendere prima di conoscere chi sarà ilI cardinali elettori si sono ritrovati alle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina. A seguire si sono ritirati in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni."Auspico che questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca. Sono particolarmente lieto di essere qui all'inizio del Conclave perché lo Spirito Santo abbia a soffiare forte e sia così eletto il Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e il mondo di oggi". Lo dice il cardinale decano Giovanni Battista Re a Pompei sottolineando che il nuovo Papa "prima di tutto dovrà cercare di rafforzare la fede in Dio in questo nostro mondo caratterizzato dal progresso tecnologico ma sotto l