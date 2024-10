Saccheria F.lli Franceschetti conferma progressivo recupero ricavi nei 9 mesi

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società bene?t quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di ra?a di polipropilene, ha chiuso la gestione al 30 settembre con(13,2 milioni on considerando l'ewffetto dle contributo di CONAI), che si confrontano con i 13,5 milioni di euro al 30 settembre 2023, dopo un, che ha visto i ricavi salire dle 14%.I ricavi delle(sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a:10 milioni di euro (stabile sul 30 settembre 2023),0,9 milioni di euro (0,9 milioni di euro al 30 settembre 2023),1,3 milioni di euro (1,0 milioni di euro al 30 settembre 2023)."I dati relativi al terzo trimestre confermano i segnali positivi già evidenziati a giugno. I ricavi mostrano un deciso recupero passando dal -18% yoy del primo trimestre, al -7% yoy del primo semestre, al -1% yoy dei primi 9 mesi", spiegano il Presidentee l'Amministratore Delegato, aggiungendo "di rilievo la performance del canale e-commerce che al 30 settembre evidenzia una crescita del +20%. La progressione dei dati di fatturato 2024 si è accompagnata al mantenimento di un buon livello di marginalità".