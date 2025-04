Saccheria F.lli Franceschetti, eletto nuovo CdA. Luisa Franceschetti AD

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di undi 0,061 euro per azione.I soci hanno deliberato il rinnovo delin carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027 e ha stabilito in 7 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Jack Holding Srl e Victor Srl, titolari congiuntamente dell'81,86% del capitale sociale, sono stati nominati: Luigi Wilmo Franceschetti (Presidente), Luisa Franceschetti, Maurizio Bacchiega, Leonardo Donà Dalle Rose, Thomas Avolio, Michela Amadei, Stefano Colpani (Consigliere Indipendente).Il neoeletto CdA ha conferitoai consiglieri Luigi Wilmo Franceschetti e Luisa Franceschetti, la quale è stata confermata nel suo ruolo di Vice Presidente.Il Consiglio ha nominato l', che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, confermando quali membri Nicola Perrotti (Presidente), Luca Locatelli e Matteo Uberti. Il Consiglio ha confermato l'Amministratore Delegato Luisa Franceschetti quale Responsabile di Impatto, affidando le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune previste a Statuto. L'incarico avrà durata fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.