A2A al fianco di Bergamo: doppia iniziativa per i cittadini colpiti dall'alluvione

(Teleborsa) - "A2A, in risposta agli ingenti danni causati dai fenomeni alluvionali del settembre scorso, si schiera concretamente al fianco della comunità di Bergamo con una doppia iniziativa, in linea con il suo essere una Life Company che si prende cura dell'ambiente e delle persone. L'azienda, raccogliendo l'appello delle istituzioni locali, ha deciso di donare 10mila euro al Fondo di Solidarietà per l'alluvione, istituito dal Comune di Bergamo presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, per sostenere il territorio e le famiglie colpite. Inoltre, il Gruppo, tramite A2A Energia, lancia un'importante agevolazione destinata ai propri clienti domestici con fornitura attiva di luce o gas attiva e residenti a Bergamo che abbiano subito danni agli impianti di riscaldamento domestico". Lo fa saperein una nota.Per i clienti che hanno visto compromesso o danneggiato il proprio impianto di riscaldamento a causa dell'alluvione e che abbiano provveduto ad attestare il danno con documentazioni, richieste, certificazioni o comunicazioni prodotte prima del 17 ottobre 2024,offre uno sconto del 50% sul prezzo di acquisto e installazione di una nuova caldaia a condensazione, fino a un massimo di 2mila euro. L'iniziativa si rivolge ai clienti di A2A Energia che aderiranno all'offerta CALDAIA2A. I clienti interessati potranno richiedere di partecipare all'iniziativa compilando un semplice modulo disponibile sulla pagina web dedicata, entro il 15 novembre 2024.– spiega la nota – si riserva la possibilità di prorogare la scadenza della data di accesso all'iniziativa. La richiesta dovrà includere i seguenti dati: le generalità del richiedente che dovrà coincidere con l'intestatario della fornitura di luce o gas attiva con A2A Energia, un recapito telefonico e un indirizzo email. Una volta ricevuta la domanda, A2A Energia contatterà i clienti per organizzare unsopralluogo, fisico o da remoto, al fine di valutare la fattibilità tecnica dell'intervento e descrivere dettagliatamente l'offerta. Successivamente, i clienti potranno aderire a CALDAIA2A alle suddette condizioni agevolate, sottoscrivendo la relativa documentazione contrattuale, entro specifici termini i cui dettagli sono consultabili sulla pagina web dedicata.