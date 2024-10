Danieli & C. Officine Meccaniche, redditività esercizio in calo ma crescono ricavi

Danieli & C. Officine Meccaniche

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato ed approvato ildella società e il bilancio consolidato di Gruppo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.L’esercizio 2023/2024 chiude con unrispetto all'esercizio precedente, mentredi euro e l'ABIT del 17% a 220,8 milioni di euro.segnano un incrementoI ricavi delrisultano allineati con le previsioni d’inizio anno e derivano dal rispetto dei programmi di costruzione contrattualmente concordati con i clienti, con un EBITDA di 315,7 milioni di euro, migliore del periodo 2022/2023. I ricavi per ilsono invece inferiori rispetto allo scorso esercizio (pur essendo in linea con il budget) e presentano una inferiore redditività (EBITDA di 75,5 milioni di euro) in buona parte per l’effetto negativo del costo dell'energia che in Italia risulta più oneroso rispetto gli altri Paesi europei.