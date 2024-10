Renovalo, CdA approva KPI al 30 settembre

Renovalo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diSocietà Benefit, operante nel settore della rigenerazione urbana e del recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato i KPI al 30 settembre 2024."Nonostante il periodo congiunturale difficile vissuto nella prima parte dell’anno – tra improvviso stop dei bonus fiscali rivolti all’edilizia privata e difficoltà nella messa a terra dei progetti PNRR da parte della PA – che ha impattato sui risultati del primo semestre, questa seconda parte dell’anno si sta rivelando maggiormente dinamica dal punto di vista delle commesse acquisite e che vedono Renovalo nella short list di possibili appaltatori", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Renovalo.Il manager ha spiegato che il backlog "continua a crescere sia lato retail che lato corporate" e "sono sempre maggiori il numero degli inviti a procedure di gara indette dalla PA"."Il volume e la qualità delle commesse in portafoglio nei diversi settori - conclude Cilli - rappresentano un forte indicatore della crescita prevista per i prossimi esercizi, e offrono allo stesso tempo opportunità di consolidamento del know how e del posizionamento dell'azienda nel settore”.