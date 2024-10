Arterra Bioscience, Banca Profilo conferma Buy: migliore mix di ricavi

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) su, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti scrivono che il portafoglio di Arterra è ora completamente conforme ai nuovi rigidi limiti cinesi sugli ingredienti attivi da utilizzare nei cosmetici cinesi. Tuttavia, la. Nei paesi occidentali, la domanda di cosmetici rimane solida, soprattutto per il functional make-up.Dopo una riduzione generale della crescita delle vendite nel 2023 (+16% nel 2022; +4,5% nel 2023), i principali clienti quotati di Arterra hanno registrato una ripresa della crescita nel primo semestre del 2024. In termini di scenario competitivo, il 2023 è stato un anno molto complesso per tutti gli attori del settore. Tuttavia, il fatturato di Arterra è diminuito di meno del 7% anno su anno rispetto a quasi il -50% della media dei peer. Anche nel 2023, Arterra ha confermato il suo(32% contro una mediana del 24%).Banca Profilo ha aumentato il CAGR delle vendite di cosmetici 2023-2026 al 21% (dal 20%); il turnover 2024 sarà il migliore di sempre, sopra i 3,9 milioni di euro. A ottobre, le sovvenzioni hanno raggiunto i 600.000 euro, ben al di sotto delle previsioni per il 2024 a 1,7 milioni di euro. Il broker ha quindi ridotto le proiezioni di fatturato totale a 4,9 milioni di euro nel 2024 (da 5,6 milioni) e ridotto il CAGR 2023-2026 all'11% (dal 13%). Le sovvenzioni per la ricerca inferiori del 1H24 hanno deluso le precedenti previsioni di EBITDA per il 2024 a oltre 2 milioni di euro, che ha poi ridotto a 1,6 milioni. Tuttavia, viene apprezzato il nuovodel 32% (dal 36%) come(più vendite di cosmetici, meno sovvenzioni). Ora viene previsto un CAGR EBITDA del 15% 2023-2026 (dal 22%) e un miglioramento del margine di 4pp al 36% (da 8pp; 40%).